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Ксения Собчак обделалась от уголовного дела

Ксения Собчак обделалась от уголовного дела
Единственное, что грозит ведущей и журналистке Ксении Собчак это идеальная талия за пробежку от Москвы до Литвы длинной в тысячу километров.   Громкое дело директора Собчак и экс-главреда Tatler Ариана Романовского о вымогательстве бросило тень и на Ксению. Раньше она была подозреваемой, но теперь ее статус изменили. СМИ несколько дней муссируют слухи о том, что на Собчак якобы завели уголовное дело. Правда, когда в суд доставили ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, о ней не было сказано ни слова. Теперь же ее статус был изменен, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Следователь МВД отменил постановление о привлечении телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, она стала свидетелем», цитирует пресс-службу «ТАСС». Отметим, что за пару дней до того, как ее коммерческого директора задержали, Ксения отправилась в Белоруссию — она пешком перешла границу, а затем отправилась в Литву. В прибалтийскую страну журналистка попала по израильскому паспорту. Там она может находиться 90 дней. Ксения сразу же отмела все подозрения в свой адрес — она сказала, что не имеет отношения к Telegram-каналу «Тушите свет», который опубликовал порочащие сведения. А также заступилась за Кирилла Суханова и Ариана Романовского. Но более ничего не говорила. Вернется ли она в Россию, где у нее остался муж и ребенок первого брака, пока не сообщается. Ее мать, сенатор Людмила Нарусова, тоже не спешит комментировать скандальную ситуацию.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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