. Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле

Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
Ведущая и журналистка Ксения Собчак удивлена, почему ее так все не любят. Звезда, спешно уехавшая за границу, ответила хейтерам и заявила, что переживает за близких и коллег. *Александр Плющев признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022. **Татьяна Фельгенгауэр признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022. Ксения Собчак покинула Россию на этой неделе. Этому событию предшествовал арест ее коммерческого директора Кирилла Суханова в рамках дела о вымогательстве, а также обыск в новом особняке ведущей. Скандальную теледиву могли привлечь к этому разбирательству, но она покинула страну, воспользовавшись пешим переходом в Литву через Белоруссию. Доподлинно местоположении Ксении неизвестно. Но сегодня она вышла на связь, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Блондинка призналась, что переживает за родных и коллег, оставшихся в России.
«Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: «А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» Два молодых парня (вместе с Сухановым задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский — прим. ред.) могут сесть на срок до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — прокомментировала ситуацию она. Также Собчак прошлась по авторам передачи Breakfast show Александру Плющеву* и Татьяне Фельгенгауэр**. Ведущие обсуждали ситуацию, связанную с отъездом Ксении и говорили также о СМИ, которое она возглавляет. «Для меня репутация Ксении Собчак зачеркивает все, что делает ее новостное издание. Но я никогда не репостил «Осторожно, новости». Потому что у нее есть такая предыстория, благодаря которой я не верю ни одной новости», — сказал тогда в эфире шоу Плющев.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Гляделки с котом
Гляделки с котом
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке
Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке
CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение игроков к Cyberpunk 2077 в 2022 году
CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение
Таро-прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России
Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров
У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров
Нелли Уварова похудела и сменила имидж ради новой роли
Нелли Уварова похудела и сменила имидж ради новой роли
ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина
ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республик
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и
Любовный гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве
Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве

Еще по теме

Ксения Собчак после обыска срочной покинула страну
Сбежавшая Ксения Собчак подала голос из-за границы
Стали известны подробности отъезда Собчак из России
Ксения Собчак бросила сына на родственников