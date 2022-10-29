. Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле

Ведущая и журналистка Ксения Собчак удивлена, почему ее так все не любят. Звезда, спешно уехавшая за границу, ответила хейтерам и заявила, что переживает за близких и коллег. *Александр Плющев признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022. **Татьяна Фельгенгауэр признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022. Ксения Собчак покинула Россию на этой неделе. Этому событию предшествовал арест ее коммерческого директора Кирилла Суханова в рамках дела о вымогательстве, а также обыск в новом особняке ведущей. Скандальную теледиву могли привлечь к этому разбирательству, но она покинула страну, воспользовавшись пешим переходом в Литву через Белоруссию. Доподлинно местоположении Ксении неизвестно. Но сегодня она вышла на связь, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Блондинка призналась, что переживает за родных и коллег, оставшихся в России.«Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: «А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» Два молодых парня (вместе с Сухановым задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский — прим. ред.) могут сесть на срок до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — прокомментировала ситуацию она. Также Собчак прошлась по авторам передачи Breakfast show Александру Плющеву* и Татьяне Фельгенгауэр**. Ведущие обсуждали ситуацию, связанную с отъездом Ксении и говорили также о СМИ, которое она возглавляет. «Для меня репутация Ксении Собчак зачеркивает все, что делает ее новостное издание. Но я никогда не репостил «Осторожно, новости». Потому что у нее есть такая предыстория, благодаря которой я не верю ни одной новости», — сказал тогда в эфире шоу Плющев.