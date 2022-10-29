. Ксения Собчак стала израильтянкой, благодаря своей крови
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Ксения Собчак стала израильтянкой, благодаря своей крови

Ксения Собчак стала израильтянкой, благодаря своей крови
Садальский рассказал, как ведущая и журналистка Ксения Собчак легко получила гражданство другой страны. В Сети была опубликована копия израильского паспорта Ксении Собчак, по которому она пересекла белорусско-литовскую границу. Еще летом ведущая уверяла, что у неё есть гражданство только её родной страны. Сообщения о получении документов за границей она называла фейками. Станислав Садальский, близкий друг матери телезвезды — Людмилы Нарусовой, рассказал о том, откуда у Собчак появился паспорт, дающий ей право скрываться в Литве в течение 90 дней. По словам актера, помощь в получении документа ведущей оказала семья её бывшего мужа Максима Виторгана.
«Кстати в МВД РФ справка Ксюши о втором гражданстве имеется, она его получила по еврейской линии Виторганов»,— раскрывает секреты Садальский. Стоит отметить, что Собчак уехала из России в связи с начатым расследованием по уголовному делу. Её коммерческий директор Кирилл Суханов был арестован из-за обвинений в вымогательстве 11 миллионов рублей у директора «Ростеха». Его начальница на данный момент имеет статус подозреваемой. На днях в загородном доме Собчак прошел обыск. Оперативники искали улики, которые могут указывать на её причастность к преступлению. За границу Собчак уехала в полном одиночестве, оставив дома за главного своего мужа Константина Богомолова. Известно, что режиссер присутствовал при обыске и сотрудничает с правоохранительными органами. Своего сына Платона супруги, по слухам, на время отправили к бабушке.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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