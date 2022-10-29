. Кто родился 29 октября

Елена Григорьевна Драпеко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко снялась более чем в 60 художественных фильмах и сериалах. Среди них, «А зори здесь тихие», «Вечный зов», «Открытая книга», «Одиноким предоставляется общежитие».

Возглавляла Комитет по культуре и туризму мэрии Санкт-Петербурга. Избиралась депутатом Государственной Думы III, IV, V, VI и VII созывов.

Виктория Сергеевна Родина, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Была тренером-преподавателем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике (г. Прохладный, Кабардино-Балкария). В 2016 году основала благотворительный фонд «Мир, где добро», который помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Избиралась депутатом Совета местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.

Сергей Николаевич Колбин (53 года), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Служил в подразделениях специального назначения Минобороны, МВД и Национальной гвардии в Москве, Калуге, Николаеве и Севастополе. После вхождения Севастополя и Крыма в состав России, Сергей Колбин возглавлял управление Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Севастополю, был заместителем начальника Главного управления войск Национальной гвардии РФ в Республике Крым — начальником Управления координации деятельности подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в Республике Крым и по г. Севастополю.

Избирался депутатом Законодательного собрания г. Севастополя.

С октября 2020 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти города Севастополя.

Андрей Николаевич Епишин (55 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Работал в банковской сфере, возглавлял Институт социальных и правовых проблем. Неоднократно избирался депутатом Московской областной Думы. В течение десяти лет возглавлял Законодательное Собрание Тверской области.

С октября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Тверской области.

Александр Богданович Карлин (71 год), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Работал в органах юстиции: прошёл путь от следователя до первого заместителя министра юстиции РФ. Был начальником Управления Президента РФ по вопросам государственной службы. Более 10 лет возглавлял Алтайский край.

С сентября 2018 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Алтайского края.

А ещё в этот день родились:

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации. Работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей, министерстве экономики России, Центре стратегических разработок. Занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли РФ. Возглавляла министерство экономического развития РФ (до 2008 года — министерство экономического развития и торговли РФ). Была помощником Президента РФ Владимира Путина.

24 июня 2013 года Эльвира Набиуллина была назначена председателем Центрального банка России.

Денис Владимирович Паслер (44 года), губернатор — председатель правительства Оренбургской области. Занимал руководящие должности в ряде ресурсоснабжающих предприятий Свердловской области. Избирался депутатом Законодательного Собрания области. Возглавлял правительство региона.

21 марта 2019 года Денис Паслер был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области. 8 сентября избран главой региона, за него проголосовали 65,93% избирателей.

Игорь Иванович Кобзев (56 лет), губернатор Иркутской области. Генерал-полковник внутренней службы. Проходил службу в Сызранском авиационном училище летчиков, отдельной мобильной механизированной бригаде спасательного центра МЧС России. Работал в Главном управлении МЧС РФ по Воронежской области. Являлся первым заместителем начальника Центрального регионального центра МЧС России, директором департамента кадровой политики министерства. Занимал должность заместителя министра МЧС России — главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.

12 декабря 2019 года Игорь Кобзев Указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. 13 сентября 2020 года одержал победу на выборах главы региона, набрав 60,79% голосов избирателей.

Алексей Владимирович Лубков (62 года), ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Был доцентом кафедры новейшей отечественной истории, деканом исторического факультета, первым проректором университета. Работал в Московском институте открытого образования, в Министерстве образования и науки РФ.

В мае 2017 года был избран ректором Московского педагогического государственного университета.

Алексей Лубков — автор трудов по отечественной истории XX века, истории Первой мировой войны и революции 1917 года, земского движения в России и др.

Михаил Леонидович Лавровский (81 год), российский артист балета и балетмейстер. Народный артист СССР. После окончания в 1961 году Московского хореографического училища (ныне Московская государственная академия хореографии) был принят в труппу Большого театра. На сцене главного театра страны был занят в постановках «Спартак», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и др. Михаил Лавровский был первым исполнителем партии Виктора в балете «Ангара» и Артынова в постановке «Анюта».

Был художественным руководителем Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени З. Палиашвили, а также художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Михаил Лавровский известен своими постановками балетов «Ромео и Джульетта», «Хореографические новеллы», «Казанова», «Мцыри», «Нижинский» и др.

Ясен Николаевич Засурский (1929-2021), российский литературовед. Заслуженный журналист РФ. Более 60 лет Ясен Засурский работал на факультете журналистики МГУ. Был заведующим кафедрой зарубежной журналистики и литературы, заместителем декана. С 1965 года он занимал пост декана факультета. С 2007 года Ясен Засурский являлся его президентом.

Ясен Николаевич — автор 17 учебных пособий, более 300 научных работ, двух книг о творчестве Теодора Драйзера и трёх изданий, посвященных проблемам СМИ.

Евгений Максимович Примаков (1929-2015), российский государственный и общественный деятель. Работал на Гостелерадио СССР, где прошел путь от корреспондента до главного редактора вещания на арабские страны. Был обозревателем, собственным корреспондентом на Ближнем Востоке газеты «Правды». Являлся директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

Евгений Примаков возглавлял Службу внешней разведки России, занимал посты министра иностранных дел РФ и председателя Правительства РФ. Избирался депутатом Государственной Думы III созыва. В декабре 2001 года возглавил Торгово-промышленную палату РФ.

Евгений Примаков — автор ряда книг и монографий, среди которых: «Ближний Восток: пять путей к миру», «Годы в большой политике», «Мир после 11 сентября», «Мысли вслух».