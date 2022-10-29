. Любовь Успенская хочет заняться своей грудью

Певица Любовь Успенская призналась, что хочет улучшить свою внешность. Артистка роскошно выглядит. 68-летняя певица не скрывает, что ради идеальной внешности и фигуры не раз обращалась к пластическим хирургам. Сейчас королева русского шансона готовится к новой пластике. Успенская решила снова лечь на операционный стол ради нового пышного бюста.«Хочу себе грудь сделать. У меня здесь (показывает на бюст) немного свободно», — процитировал вокалистку портал Prozvezd. Единственная дочь Успенской Татьяна Плаксина не отстает от знаменитой матери. Девушка заявила, что тоже не довольна своими формами. «Хочу грудь побольше», — призналась звездная наследница. Напомним, недавно Плаксина начала строить карьеру певицы. Девушка уже выпустила первую песню и выступила с ней на нескольких мероприятиях. Успенская с радостью поддержала начинание дочери.