. Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт

Певица Максим сообщила, что не выступит в Нижнем Новгороде. Поклонники МакSим так и не услышали ее на концерте в Нижнем Новгороде. Буквально в последний момент выступление было отменено. О причинах певица сама сообщила в микроблоге. «К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», — обратилась она к фанатам в ВКонтакте. Артистка только несколько месяцев назад вернулась к зрителям после комы, которую ей пришлось пережить в прошлом году. У нее практически не было надежд на спасение, но организм и усилия врачей совершили чудо.Еще более удивительно, что после тяжелейшей пневмонии Марина Максимова снова начала петь. Она гастролирует по стране с концертами «Я буду жить». При этом не скрывает, что реабилитация после болезни была тяжелейшей. Пришлось кардинально пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим ее людям. МакSим даже как-то сравнила себя с «зеленым человечком» с другой планеты, описывая свое состояние после восстановления. Какие проблемы со здоровьем случились у певицы на этот раз, не поясняется. Но жители Нижнего Новгорода надеются, что ничего страшного не случилось и МакSим к ним обязательно вернется в самом скором будущем.