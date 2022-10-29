. Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
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Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт

Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Певица Максим сообщила, что не выступит в Нижнем Новгороде. Поклонники МакSим так и не услышали ее на концерте в Нижнем Новгороде. Буквально в последний момент выступление было отменено. О причинах певица сама сообщила в микроблоге. «К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства»,  — обратилась она к фанатам в ВКонтакте. Артистка только несколько месяцев назад вернулась к зрителям после комы, которую ей пришлось пережить в прошлом году. У нее практически не было надежд на спасение, но организм и усилия врачей совершили чудо.
Еще более удивительно, что после тяжелейшей пневмонии Марина Максимова снова начала петь. Она гастролирует по стране с концертами «Я буду жить». При этом не скрывает, что реабилитация после болезни была тяжелейшей. Пришлось кардинально пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим ее людям.  МакSим даже как-то сравнила себя с «зеленым человечком» с другой планеты, описывая свое состояние после восстановления. Какие проблемы со здоровьем случились у певицы на этот раз, не поясняется. Но жители Нижнего Новгорода надеются, что ничего страшного не случилось и МакSим к ним обязательно вернется в самом скором будущем.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

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