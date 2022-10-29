. Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки" и Севастополь

Вадим Карасев

Саботаж на трубопроводах сети "Северный поток" был осуществлен специалистами Военно-морских сил (ВМС) Великобритании. Они же помогали в организации утренней атаки на Севастополь, заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в планировании, обеспечении и реализации взрывов на "Северных потоках" приняли участие представители британского флота. В МО РФ назвали произошедшее в Балтийском море "терактом".

"Представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", – сообщили на брифинге.



Представитель Минобороны подчеркнул, что британские военные специалисты также обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций в городе Очаков.

Ранним утром субботы ВСУ, используя беспилотники, атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что украинская сторона задействовала девять БПЛА и семь автономных морских аппаратов. По предварительной информации, ВМФ России не понес потерь.

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – заявили в Минобороны.

Во время нападения дронов на Севастополь над нейтральными водами Черного моря находился американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.



Об утечках на "Северных потоках" стало известно 26 сентября. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что повреждения трубопроводов беспрецедентны. В Североатлантическом альянсе сделали официальное заявление о том, что причиной аварий и последующих утечек на газопроводах системы "Северный поток" стали диверсии. По предварительной оценке, в результате ЧП "Газпром" потеряет до конца 2022 года 1,5-2 млрд евро. Глава компании Алексей Миллер полагает, что в случае восстановления газопровода придется прокладывать заново затопленный участок трубы и строить новую компрессорную станцию вместо той, где использовались турбины Siemens.