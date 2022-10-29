. Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве
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Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве

Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве
Супруг ведущей и журналистки Ксении Собчак, сбежавшей из России, не смог избежать неприятностей.   Несколько дней назад Ксения Собчак спешно покинула Россию. Пока ведущая «отсиживается» за границей, следователи не сводят глаз с ее супруга — Константина Богомолова. Сначала полиция обыскала дом супругов, потом провела допрос с Константином. Теперь Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией просит генпрокуратуру проверить мужа Ксении Собчак на двойное гражданство. Если ведомство обнаружат у режиссера документы, то его привлекут к уголовной ответственности.
Впрочем, сам Богомолов не паникует и не планирует уезжать из страны — он спокойно продолжает работать в театре. 25 октября задержали коммерческого директора медиахолдинга Собчак Кирилла Суханова. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Вымогательство». На следующий день после этого Ксения улетела в Литву. Вместе с Сухановым на скамье подсудимых оказался бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. И ему, и Кириллу грозит до 15 лет тюрьмы. Если поначалу сообщалось, что и Собчак является подозреваемой в громком деле, то сегодня новость опровергли. «В настоящее время к Ксении претензий нет. Она в деле о вымогательстве ни при чем», — сказал инсайдер, знакомый с обстоятельствами инцидента, сообщает «РБК».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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