. На Кипре у болельщицы киевского «Динамо» отобрали антироссийский баннер

В Ларнаке на матче Лиги Европы между АЕКом и киевским «Динамо« стюарды стадиона отобрали антироссийский баннер у болельщицы украинского клуба. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Болельщица «Динамо» выставила самодельный плакат антироссийского содержания на английском языке. К ней подошли стюарды, отобрали баннер и порвали его. На записи видно, как другая украинская болельщица пытается прогнать стюарда и называет его «москалем».

По регламенту УЕФА на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Встреча между АЕКом и «Динамо» завершилась со счетом 3:3. После этого результата украинский клуб потерял шансы на выход из группы.