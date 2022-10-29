. Настасья Самбурская опубликовала провокационные фото в прозрачном белье

35-летняя актриса Настасья Самбурская продолжает радовать публику, демонстрируя безупречную фигуру в нижнем белье. Настасья Самбурская не пропускает тренировки, правильно питается, поэтому остается в прекрасной физической форме. Актриса гордится своей фигурой и с удовольствием публикует фото в сексуальных нарядах. Самбурская поделилась кадрами эротической фотосессии. Артистка предстала в полупрозрачном черном бюстгальтере со вставками из стразов, в черной мини-юбке, чулках и лодочках. Настасья позировала на столе, приняв эффектную позу.Затем Самбурская улеглась на стол и томно посмотрела в камеру. Актриса также продемонстрировала удивительную гибкость. Настасья изогнулась, подняв бедра из положения лежа.«Продолжаем эксперименты с лежачими фотографиями», — пошутила Самбурская.Актриса получила комплименты от звездных подруг. Наталья Рудова и Светлана Бондарчук выразили свое восхищение смайлами в виде огня. «Вот это по-нашему!» — высказалась певица Слава. Поклонники Самбурской также не поскупились на восторженные комплименты.