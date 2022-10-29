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НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества

НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечестваLe Figaro: французский политик призвал НАТО не давать Украине решать судьбу человечества

Украине нельзя давать права решать судьбу человечества, заявил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш (Pierre Lellouche) в интервью французской газете Le Figaro.

По его словам, нельзя допускать, чтобы Североатлантический альянс вступил в прямое военное столкновение с Москвой. Он отметил, что Киев не должен определять, когда закончить конфликт с Россией. Лелуш считает, что в результате поставок вооружения и финансовой помощи Киеву страны Запада уже стали стороной конфликта.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», — указал политик. Он призвал запретить Украине решать судьбу человечества.

Политик предупредил НАТО, что продолжение военного конфликта опасно якобы возможным применением оружия со стороны России, на что ответят США. «В таком случае мы были бы очень близки к глобальному ядерному катаклизму», — добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил перерастания российского-украинского конфликта в ядерную войну.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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