. Названы четыре вида вооружения, которые США никогда не передадут Украине

Вадим Карасев

США активно поставляют Киеву оружие и технику, но существуют четыре вида вооружения, которые Вашингтон никогда бы не стал передавать Украине. Их назвал обозреватель портала 19FortyFive Питер Сучиу.

Первый в его перечне – истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, состоящий на вооружении порядка 26 стран. Боевой самолет большинством западных экспертов считается наиболее успешным среди всех всепогодных многоцелевых реактивных самолетов. Вместо американского истребителя страны НАТО могут поставить более знакомый ВСУ МиГ-29.

На второе место Сучиу поставил основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams. Его едва ли поставят на Украину, поскольку на его освоение может потребоваться много времени. Кроме того, считает обозреватель, у ВСУ могут возникнуть сложности с поддержанием американской техники в рабочем состоянии.

Третье место у тактических баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS), чья дальность превышает 300 км. О нежелании поставлять слишком дальнобойное вооружение говорили и в Белом доме: передача, в частности, ATACAMS, может привести к эскалации конфликта на Украине и непредсказуемой реакции России.

Последним журналист назвал зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot. Сучиу уверен, что объективной преградой для поставок стали "чувствительные сети управления и контроля в Соединенных Штатах".

19 октября глава израильского Минобороны Бени Ганц заявил, что его страна не станет продавать Украине вооружение, но продолжит гуманитарную поддержку. Советник украинского министра обороны Юрий Сак утверждает, что Тель-Авив, отказываясь более активно помогать Киеву противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории. 26 октября от поставок Украине гаубиц и ЗРК отказалась Литва, объяснив это нехваткой данного вооружения для нужд собственной армии.

В середине сентября сообщалось, что ФРГ не будет поставлять Украине основные боевые танки. Если Германия первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как заинтересованной стороны, будет разжигателем кризиса. В США предостерегали Берлин от поставок Украине немецких танков Leopard, чтобы не запятнать их репутацию.

