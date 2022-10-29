. Нелли Уварова похудела и сменила имидж ради новой роли

Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Нелли Уварова кардинально преобразилась. Со времени выхода на экраны романтической комедии «Не родись красивой» актриса Нелли Уварова, сыгравшая главную героиню, сильно переменилась: стройная артистка, носившая короткие стрижки, прибавила в весе и перекрасилась в блондинку, чем несколько расстроила поклонников. К тому же знаменитость давно не появлялась в фильмах и сериалах, так что начало казаться, что карьера Уваровой близка к завершению. Однако актриса сумела всех удивить новой работой в громком проекте и своим эффектным преображением. Звезда «Не родись красивой» успешно прошла кастинг в четвертый сезон сериала «Содержанки» и получила роль блондинки с холодным взглядом, которую зовут Илона.«Признаюсь, я смотрела сериал, и у меня, конечно, появились свои любимчики. Это герои Даши Мороз, Володи Мишукова, Саши Ребенок и Александра Горбатова. Моя героиня Илона весьма жесткая. Ее жизнь складывалась по принципу «или ты, или тебя», поэтому она и решила выйти на верхушку пирамиды. На пробы я пришла в каком-то яростном настроении. Не помню, что этому предшествовало, но оказалось очень кстати», — рассказала Уварова.Ради того, чтобы соответствовать образу на экране, актриса изменилась до неузнаваемости. В сериале она платиновая блондинка, носит стрижку удлиненный боб и одевается в строгие костюмы, как бизнес-леди. Кроме того, Уварова заметно похудела. Пока она не вернулась к параметрам 15-летней давности, но явно избавилась не менее, чем от 10 килограммов, пишет Super.