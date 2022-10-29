. Новости Game Pass за 22-31 октября: интересные анонсы, новые игры и другие материалы
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Новости Game Pass за 22-31 октября: интересные анонсы, новые игры и другие материалы

Новости Game Pass за 22-31 октября: интересные анонсы, новые игры и другие материалы


Прошедшая неделя стала отчетной для Microsoft, и в ходе предоставления результатов игрового направления, компания немало говорила о подписке Game Pass. Подписка хорошо растет, но только на PC, тогда как общая оценка роста числа подписчиков Game Pass сильно расходится с тем, на что рассчитывала Microsoft. При этом, подразделение Xbox уже думает о варианте повышения стоимости Game Pass, но это, если и произойдет, то только после праздничного сезона.

В очередной новостной сводке по Game Pass собрали все самое интересное, что произошло вокруг подписки с 22 по 29 октября.

Новые игры в Game Pass за неделю

За неделю с 22 по 29 октября подписка Game Pass пополнилась 3 проектами:



Gunfire Reborn (Xbox, PC)



Signalis (Xbox, PC)



Frog Detective: The Entire Mystery (PC)

Стоит сказать, что Frog Detective: The Entire Mystery — это сборник-трилогия игр серии Frog Detective.

Анонсы для Game Pass

В плане анонсов прошедшая неделя стала действительно интересной. Одна из главных новостей недели, что скоро серия Age of Empires доберется до приставок Xbox. При этом, Age of Empires 2 Definitive Edition станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и в Game Pass для консолей уже 31 января 2023 года. А позже, в 2023 году, на консолях выйдет и Age of Empires 4, тоже сразу в Game Pass.

Что касается других анонсов недели для Game Pass, стало известно несколько дат релиза ранее заявленных для подписки проектов:



Somerville — 15 ноября



RoboQuest — январь 2023 года



Wo Long: Fallen Dynasty — 3 марта 2023 года

Также была анонсирована игра Age of Mythology: Retold для PC, которая сразу после релиза станет частью Game Pass (даты релиза пока нет). Также в Game Pass на PC вышла версия Age of Empires 4: Anniversary Edition.

Уходят из Game Pass

В начале следующей недели, 31 октября, подписка Game Pass лишается 8 игр:



Alan Wake’s American Nightmare (Xbox, PC)



Backbone (Xbox, PC)



Bassmaster Fishing 2022 (Xbox, PC)



Nongunz: DE (Xbox, PC)



Project Wingman (Xbox, PC)



Second Extinction (Xbox, PC)



Sniper Elite 4 (Xbox)



The Forgotten City (Xbox, PC)

А на этой неделе стало еще известно, что 8 ноября подписка лишится двух футбольных менеджеров:



Football Manager 2022 Xbox Edition



Football Manager 2022

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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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