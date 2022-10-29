Новости Game Pass за 22-31 октября: интересные анонсы, новые игры и другие материалы
Прошедшая неделя стала отчетной для Microsoft, и в ходе предоставления результатов игрового направления, компания немало говорила о подписке Game Pass. Подписка хорошо растет, но только на PC, тогда как общая оценка роста числа подписчиков Game Pass сильно расходится с тем, на что рассчитывала Microsoft. При этом, подразделение Xbox уже думает о варианте повышения стоимости Game Pass, но это, если и произойдет, то только после праздничного сезона.
В очередной новостной сводке по Game Pass собрали все самое интересное, что произошло вокруг подписки с 22 по 29 октября.
Новые игры в Game Pass за неделю
За неделю с 22 по 29 октября подписка Game Pass пополнилась 3 проектами:
Gunfire Reborn (Xbox, PC)
Signalis (Xbox, PC)
Frog Detective: The Entire Mystery (PC)
Стоит сказать, что Frog Detective: The Entire Mystery — это сборник-трилогия игр серии Frog Detective.
Анонсы для Game Pass
В плане анонсов прошедшая неделя стала действительно интересной. Одна из главных новостей недели, что скоро серия Age of Empires доберется до приставок Xbox. При этом, Age of Empires 2 Definitive Edition станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и в Game Pass для консолей уже 31 января 2023 года. А позже, в 2023 году, на консолях выйдет и Age of Empires 4, тоже сразу в Game Pass.
Что касается других анонсов недели для Game Pass, стало известно несколько дат релиза ранее заявленных для подписки проектов:
Somerville — 15 ноября
RoboQuest — январь 2023 года
Wo Long: Fallen Dynasty — 3 марта 2023 года
Также была анонсирована игра Age of Mythology: Retold для PC, которая сразу после релиза станет частью Game Pass (даты релиза пока нет). Также в Game Pass на PC вышла версия Age of Empires 4: Anniversary Edition.
Уходят из Game Pass
В начале следующей недели, 31 октября, подписка Game Pass лишается 8 игр:
Alan Wake’s American Nightmare (Xbox, PC)
Backbone (Xbox, PC)
Bassmaster Fishing 2022 (Xbox, PC)
Nongunz: DE (Xbox, PC)
Project Wingman (Xbox, PC)
Second Extinction (Xbox, PC)
Sniper Elite 4 (Xbox)
The Forgotten City (Xbox, PC)
А на этой неделе стало еще известно, что 8 ноября подписка лишится двух футбольных менеджеров:
Football Manager 2022 Xbox Edition
Football Manager 2022
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