. Олег Газманов не знает, что делать с зарубежным жильем, куда ему нельзя въезжать
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Олег Газманов не знает, что делать с зарубежным жильем, куда ему нельзя въезжать

Олег Газманов не знает, что делать с зарубежным жильем, куда ему нельзя въезжать
Певец Олег Газманов признался, что недвижимость содержать дорого, а продать не может. В свое время артист, как и многие другие отечественные знаменитости, приобрел квартиру в Латвии. В 2014 году артисту запретили въезд в страну. Сейчас он не знает, что делать с недвижимостью. Меж тем апартаменты ежемесячно приносят певцу убытки. Он не сдает их, при этом продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги и налоги. Продать квартиру у Газманова пока не получилось.
«Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть», — процитировал артиста портал Prozvezd. Олег Михайлович признался, что даже не успел забрать из квартиры памятные вещи. История с запретом въезда произошла очень неожиданно. «Там на кухне осталась бутылка хорошего алкоголя 1951 года выпуска. Надо будет попросить кого-то из лояльных латышей, чтобы мне ее привезли», — поделился музыкант.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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