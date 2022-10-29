. Опрос показал, какую зимнюю одежду на женщинах мужчины терпеть не могут

Умение одеваться зимой — это большое искусство. Все женщины мечтают не терять свою привлекательность и не выглядеть нелепо в теплых вещах. Кроме того, модно — еще не значит красиво. Опросы показали, что некоторые виды зимней одежды на женщинах мужчины просто терпеть не могут.

Масштабное исследование

Летний гардероб составить гораздо проще, чем зимний. Объемные теплые вещи могут визуально сыграть против вас. Компания «ПРО Бренд» провела собственное исследование с целью выяснить, какую одежду на женщинах не терпят мужчины. Для этого было опрошено полторы тысячи представителей сильного пола из разных регионов страны.

Предшествовали опросу беседы с ведущими стилистами России. Они назвали те виды одежды, которые можно счесть наиболее спорными. Несмотря на то, что девушки склонны были считать их красивыми, вторые половинки активно с этим мнением не соглашались. Об этом рассказала директор по коммуникациям компании «ПРО Бренд» Елена Щербакова.

Какую зимнюю одежду на женщинах мужчины терпеть не могут

Кожаные легинсы — против 4% мужчин





Считаете, что в них фигура будет более соблазнительной? Возможно, но всем ли мужчинам это нужно? Некоторые из них считают, что кожаные легинсы выглядят вульгарно и вовсе не красят женщину. Стилисты рекомендуют надевать этот предмет гардероба пореже, и только с туниками. А еще лучше заменить кожаные легинсы тканевыми.

Огромные свитеры с шарфом — против 6%

Этот элемент гардероба «съедает» хрупкую девушку. Мужчина подсознательно отворачивается от фигуры, которую не может оценить. Если вы хотите притягивать всеобщее внимание, не носите такие вещи. Или же надевайте свитеры с вышеупомянутыми легинсами, чтобы подчеркнуть хотя бы стройность ног.

Яркие колготки — против 10% россиян мужского пола





В желании подчеркнуть ноги, вы можете добиться противоположного эффекта. Мужчины просто боятся кричащих цветов, особенно если они не в вписываются в основную цветовую гамму.

Жакеты с мужского плеча на девушках — против 12% парней

Почему-то девушкам кажется, что в мужской одежде они выглядят привлекательно, но большинство мужчин не согласятся с этим умозаключением. Такая одежда на женщинах отталкивает потенциальных кавалеров. Если девушка — любитель больших жакетов, то надевать их следует только с коротким низом.

Балаклавы — против 14% мужчин

Нет ничего привлекательного в головном уборе, напоминающем детскую шапку-шлем. Мужчины не склонны видеть в балаклаве какой-то особенный стиль. Если вы все же собираетесь ее примерять, то стоит хотя бы выбирать балаклавы нейтральных оттенков.

Угги — против 23% мужчин





Девушки считают этот тип обуви настолько же красивым, насколько и удобным. А вот мужчины терпеть не могут, когда любимая приходит в них на свидание. Особенно в ресторан. Помните, что прогулочная обувь хороша не для всех случаев.

Массивные экошубы — против 31% мужчин

Они так же, как и жакеты с мужского плеча, выглядят слишком громоздкими. С эстетической точки зрения, такие шубы смотрятся нелепо, полнят женщин.

Директор агентства и кандидат соцнаук Алексей Гвинтовкин подчеркивает, что вкусы мужчин и женщин часто отличаются. Первые более консервативны, а дамы склонны свободно экспериментировать с одеждой.

Между тем мужчины традиционно предпочитают видеть женщину в той одежде, в которой можно оценить ее фигуру. Пусть хотя бы один элемент в вашем зимнем аутфите будет силуэтным — это точно сыграет на руку.