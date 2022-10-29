. Пашинян выступил за продление мандата миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил о готовности подписать 31 октября в Сочи на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ о продлении сроков пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10-15 лет.

По его словам, Россия, учитывая ее посредническую роль, могла бы представить проект этого документа.

«Я официально заявляю, что готов подписать в Сочи документ, чтобы представленность российских миротворцев в Нагорном Карабахе безоговорочно, безусловно была обеспечена на 10, 15, 20 лет», — сказал Пашинян.

Он предложил главе российского государства выступить с таким предложением, а также выразил готовность самому выдвинуть данную инициативу. «Но РФ должна поддержать это предложение, так как я не могу определять сроки пребывания миротворцев РФ — это трехсторонний документ, и если мы и Россия договоримся, то будем большинством», — добавил премьер Армении.

Обстановка в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осложнилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Девятого ноября того же года Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении конфликта в Карабахе, а также о введении в регион российского миротворческого контингента.

Как сообщала «Парламентская газета», 31 октября 2022 года Путин, Пашинян и Алиев проведут в Сочи трехсторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить дальнейшие решения по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.