. По мнению Черкасова, вслед за Дубровским с проекта уйдут Салибеков и Грант
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По мнению Черкасова, вслед за Дубровским с проекта уйдут Салибеков и Грант

По мнению Черкасова, вслед за Дубровским с проекта уйдут Салибеков и Грант
Андрей Черкасов решил не давать поблажек топчикам телешоу и заявил, что им осталось на проекте всего 46 дней, так как быть без пары больше 60 запрещено.
 Андрей Черкасов, как ведущий Дом-2, решил напомнить топовым участникам проекта, что им недолго осталось на поляне, по крайней мере, если они не найдут себе девушек. Хотя правила обычно действуют не для всех, ведущий напомнил, что одиночки на проекте могут оставаться максимум 60 дней. Артёму Гранту и Тиграну Салибекову осталось всего 46 дней. На это Салибеков, сообщил, что он прикладывает максимум усилий и пытается найти девушку, а Грант упомянул не самое лучшее самочувствие. Незадолго до этого парня увозили на скорой.

По мнению Андрея Черкасова, следующими за ворота отправятся именно эти двое. Хотя сейчас выгнали совсем других ребят. Уйти был вынужден Вадим Сухов, избранник Алины Артемовой вместе с, а мой Алиной и Лассана Сила. 28 октября Дубровского также с позором выставили. И это связано явно не с тем, что он одиночка... Как оказалось, на проекте он потреблял запрещённые вещества. Интересно, почему следом сразу же не выставили Гранта? Ещё сценарий не придумали?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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