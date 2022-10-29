. По слухам, мама Ксении Собчак подала в отставку с большого поста в РФ

Сама мать ведущей и журналистки Ксении Собчак, Людмила Борисовна все отрицает. По слухам, мать одиозной журналистки, имя которой сейчас муссируется в деле о вымогательстве, написала заявление об уходе с высокой должности. Людмила Борисовна стала членом Совета Федерации в 2002 году. На сегодняшний день в верхней палате парламента страны она представляет Республику Тыва. Срок ее полномочий истечет через четыре года. Однако сегодня один из Telegram-каналов распространил информацию, что Нарусова якобы уйдет с поста сенатора на следующей неделе. «Заявление уже написано и будет оглашено в ближайшее время», — говорится в посте, не уточняющем источник. Пользователи Сети накинулись на мать журналистки Ксении Собчак с критикой. «Давно пора»; «Замечательно, в добрый путь»; «Выкорчевали пень», — набросились хейтеры.Сенатор сразу же опровергла информацию об отставке. «Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», — сказала 71-летний политик. Ранее экс-депутат Госдумы Сергей Марков говорил о возможном наличии израильского гражданства у Людмилы Нарусовой. Он выразил уверенность, что если этот факт подтвердится, то ее сразу же выведут из состава Совета Федерации.