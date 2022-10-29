. Подборка интересных фактов о животных (20 фото)

Вадим Карасев

Некоторым кажется, что ученые уже исследовали всю природу вдоль и поперек. Каждая букашка тщательна изучена и подсчитана. Но в действительности это не так и многообразный мир природы продолжает нас удивлять. Предлагаем посмотреть на удивительных созданий и узнать немало интересных фактов об экзотических существах.Золотые лангуры меняют цвет меха в зависимости от сезона: зимой он более насыщенный, а летом становится кремовымКроме очаровательных глаз у оранжевобоких квакш есть еще одна необычная черта: их кожа отражает ультрафиолетовые лучиНасекомое Catacanthus incarnatus в простонародье прозвали «жук с человеческим лицом» из-за его окрасаКраб-декоратор создает украшения из всего, что находит в воде, покрывает ими свою раковину и так прячется от хищниковТайра. У этого зверька плохое зрение, что не мешает ему забираться на деревья высотой более 40 м и спускаться оттудаПестрые голуби активно карабкаются по деревьям в поисках фруктов. Их даже можно застать за поеданием плодов свисающими вниз головойУченые, открывшие креветку Synalpheus pinkfloydi, назвали ее так в честь любимой музыкальной группыПорпиты — водные организмы, размер каждой особи не больше 3 см. Но вместе они собираются в колонии, под которыми прячутся некоторые рыбыПятнистый кускус. Этот зверек спит на деревьях, свернувшись калачиком и накрывшись листьями, как одеяломЛенточные мурены используют свои выступающие ноздри для защиты от хищников и охоты: они работают как сенсорыКлиппшпрингер способен прыгнуть и точно приземлиться на участок размером с печеньеНесмотря на грозное название, аллигаторовая щука —очень нерешительная рыба. Ее сложно поймать, потому что она сразу отпускает наживку, как только чувствует сопротивлениеВ отличие от своих собратьев девятипоясный броненосец не умеет скатываться в очень тугой шар. Испугавшись, он подпрыгивает в воздух примерно на метрМорские петухи — рыбы с ногами. У них есть отростки, с помощью которых они передвигаются по днуГорбатка Cyphonia clavata отпугивает хищников оригинальным способом. Она создает на своем теле наросты, напоминающие муравьевШелковые куры отличаются мягкими перьями, похожими на мех. Но из-за такого оперения они совсем не могут летатьВес гигантской древесной бабочки может достигать 30 г. При этом взрослые особи вообще ничего не едятМалый гризон умеет издавать разные звуки. Например, в случае опасности он пронзительно лаетРыба-оса научилась мастерски притворяться листом, который безвольно покачивается на волнахВес черепа (вместе с клювом и каской на нем) шлемоносной птицы-носорога составляет примерно 10 % от общего веса особи