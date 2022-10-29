. Подборка интересных фактов о животных (20 фото)
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Подборка интересных фактов о животных (20 фото)

Золотые лангуры меняют цвет меха в зависимости от сезона: зимой он более насыщенный, а летом становится кремовымНекоторым кажется, что ученые уже исследовали всю природу вдоль и поперек. Каждая букашка тщательна изучена и подсчитана. Но в действительности это не так и многообразный мир природы продолжает нас удивлять. Предлагаем посмотреть на удивительных созданий и узнать немало интересных фактов об экзотических существах.

Золотые лангуры меняют цвет меха в зависимости от сезона: зимой он более насыщенный, а летом становится кремовым


Кроме очаровательных глаз у оранжевобоких квакш есть еще одна необычная черта: их кожа отражает ультрафиолетовые лучи

Кроме очаровательных глаз у оранжевобоких квакш есть еще одна необычная черта: их кожа отражает ультрафиолетовые лучи
Насекомое Catacanthus incarnatus в простонародье прозвали «жук с человеческим лицом» из-за его окраса

Насекомое Catacanthus incarnatus в простонародье прозвали «жук с человеческим лицом» из-за его окраса
Краб-декоратор создает украшения из всего, что находит в воде, покрывает ими свою раковину и так прячется от хищников

Краб-декоратор создает украшения из всего, что находит в воде, покрывает ими свою раковину и так прячется от хищников
Тайра. У этого зверька плохое зрение, что не мешает ему забираться на деревья высотой более 40 м и спускаться оттуда

Тайра. У этого зверька плохое зрение, что не мешает ему забираться на деревья высотой более 40 м и спускаться оттуда
Пестрые голуби активно карабкаются по деревьям в поисках фруктов. Их даже можно застать за поеданием плодов свисающими вниз головой

Пестрые голуби активно карабкаются по деревьям в поисках фруктов. Их даже можно застать за поеданием плодов свисающими вниз головой
Ученые, открывшие креветку Synalpheus pinkfloydi, назвали ее так в честь любимой музыкальной группы

Ученые, открывшие креветку Synalpheus pinkfloydi, назвали ее так в честь любимой музыкальной группы
Порпиты — водные организмы, размер каждой особи не больше 3 см. Но вместе они собираются в колонии, под которыми прячутся некоторые рыбы

Порпиты — водные организмы, размер каждой особи не больше 3 см. Но вместе они собираются в колонии, под которыми прячутся некоторые рыбы
Пятнистый кускус. Этот зверек спит на деревьях, свернувшись калачиком и накрывшись листьями, как одеялом

Пятнистый кускус. Этот зверек спит на деревьях, свернувшись калачиком и накрывшись листьями, как одеялом
Ленточные мурены используют свои выступающие ноздри для защиты от хищников и охоты: они работают как сенсоры

Ленточные мурены используют свои выступающие ноздри для защиты от хищников и охоты: они работают как сенсоры
Клиппшпрингер способен прыгнуть и точно приземлиться на участок размером с печенье

Клиппшпрингер способен прыгнуть и точно приземлиться на участок размером с печенье
Несмотря на грозное название, аллигаторовая щука —очень нерешительная рыба. Ее сложно поймать, потому что она сразу отпускает наживку, как только чувствует сопротивление

Несмотря на грозное название, аллигаторовая щука —очень нерешительная рыба. Ее сложно поймать, потому что она сразу отпускает наживку, как только чувствует сопротивление
В отличие от своих собратьев девятипоясный броненосец не умеет скатываться в очень тугой шар. Испугавшись, он подпрыгивает в воздух примерно на метр

В отличие от своих собратьев девятипоясный броненосец не умеет скатываться в очень тугой шар. Испугавшись, он подпрыгивает в воздух примерно на метр
Морские петухи — рыбы с ногами. У них есть отростки, с помощью которых они передвигаются по дну

Морские петухи — рыбы с ногами. У них есть отростки, с помощью которых они передвигаются по дну
Горбатка Cyphonia clavata отпугивает хищников оригинальным способом. Она создает на своем теле наросты, напоминающие муравьев

Горбатка Cyphonia clavata отпугивает хищников оригинальным способом. Она создает на своем теле наросты, напоминающие муравьев
Шелковые куры отличаются мягкими перьями, похожими на мех. Но из-за такого оперения они совсем не могут летать

Шелковые куры отличаются мягкими перьями, похожими на мех. Но из-за такого оперения они совсем не могут летать
Вес гигантской древесной бабочки может достигать 30 г. При этом взрослые особи вообще ничего не едят

Вес гигантской древесной бабочки может достигать 30 г. При этом взрослые особи вообще ничего не едят
Малый гризон умеет издавать разные звуки. Например, в случае опасности он пронзительно лает

Малый гризон умеет издавать разные звуки. Например, в случае опасности он пронзительно лает
Рыба-оса научилась мастерски притворяться листом, который безвольно покачивается на волнах

Рыба-оса научилась мастерски притворяться листом, который безвольно покачивается на волнах
Вес черепа (вместе с клювом и каской на нем) шлемоносной птицы-носорога составляет примерно 10 % от общего веса особи

Вес черепа (вместе с клювом и каской на нем) шлемоносной птицы-носорога составляет примерно 10 % от общего веса особи
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По материалам: триникси

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Подборка интересных фактов о животных (20 фото)
Подборка интересных фактов о животных (20 фото)
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