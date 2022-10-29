. Последние новости о здоровье Дорониной

Когда-то Татьяна Доронина была иконой стиля и красоты. Но сейчас бездетная женщина оказалась брошенной и никому не нужной.

12 сентября Татьяне Дорониной исполнилось 89 лет. С женщиной пытались связаться коллеги из труппы родного МХАТа, но никто так и не смог до нее дозвониться. Тогда то в СМИ и поползли печальные слухи, что здоровье Татьяны Дорониной оставляет желать лучшего и на данный момент она находится в медицинском учреждении.

Сначала говорили, что Доронина отдыхает в одном из санаториев Барвихи. Но потом источник, близко знакомый с актрисой уверил, что она лежит в доме престарелых, причем не дав на это своего согласия. Мол, ее доставили туда чуть ли не силой.

"Теперь я знаю, почему нужны дети, - говорила тогда приятельница Татьяны. - Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой".





Больше достоверных сведений о здоровье актрисы не потупало, и только недавно директор МХАТ прервал молчание и дал информацию журналистам. По словам Владимира Кехнера, Доронина на данный момент находится в очень хорошем специальном медицинском учреждении под присмотром квалифицированного персонала.

Владимир уверяет, что Татьяна Васильвна действительно находилась в санатории Барвихи, но летом ее оттуда забрали. Все раходы взял на себя Театр, а пребывание в учреждении обходилось недешево - около 750 тысяч рублей в месяц. Несмотря на такую огромную сумму, за женщиной очень плохо ухаживали, и на тот момент она пребывала в "ужасном физическом состоянии". По сведениям руководства санатория от актрисы отказался весь медицинский перонал, никто не хотел с ней работать.

Сейчас здоровье Дорониной намного лучше, ведь за женщиной ухаживает сразу 6 медсестер.





«Сейчас у Татьяны Васильевны есть все — медицина, массаж, спорт, - уверяет Владимир. - Специально для нее я купил новую машину, чтобы она могла спокойно передвигаться».

По словам диретора МХАТ, сейчас важно поправить здоровье актрисы. Он уверяет, что в 2023 году, в день своего рождения, она выйдет на сцену и уже с размахом отметит свой юбилей и заодно 125-летие театра. Кехман уверяет, что Татьяна Васильевна чувствует себя лучше и на связи со всеми помощниками. Она потоянно обуждает дела и с режисером.

«Наш заведующий режиссерским управлением Женя Васильев постоянно говорит с ней о программе ее юбилейного вечера, - говорит Владимир - и она сама для этого выбрала режиссера — Вячеслава Стародубцева".

Кехман призвал поклонников Дорониной не верить слухам и ждать информации от проверенных источников.