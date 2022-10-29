Вадим Карасев

Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге повышением обороноспособности

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер Центр». Это сделано с целью повышения обороноспособности страны, заявил он, отвечая на соответствующий вопрос Telegram-канала Rubej99. Его слова приводятся на странице пресс-службы «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, «ЧВК Вагнер Центр» является комплексом зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, а также площадки для экспериментального производства и различных стартап-пространств.

Пригожин отметил, что миссия центра — обеспечение комфортной среды, в которой будут появляться новые идеи повышения обороноспособности России, в том числе информационной.

«В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов», — привела пресс-служба слова Пригожина.

Ранее Пригожин опроверг информацию, что критиковал командующих российской спецоперацией на Украине военных в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.