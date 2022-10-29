. Ремейк The Witcher выйдет позже, чем новая часть «Ведьмака» от CD Projekt RED

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED этой осенью объявила, что сейчас в разработке находится сразу 3 проекта по вселенной «Ведьмака». Они значатся под кодовыми именами: Polaris, Canis Majoris и Sirius. На этой неделе компания внесла немного ясности в то, что прячется за которым названием Canis Majoris — это будет ремейк первой части The Witcher на Unreal Engine 5 от студии Fool’s Theory. Про Polaris было известно ранее, что это новая часть «Ведьмака» от самой CD Projekt RED, которая станет началом новой трилогии.

Руководитель CD Projekt RED Адам Кичински внес некоторую ясность в хронологию релизов. Похоже, что изначально польская студия планирует выпустить проект Polaris, то есть нового «Ведьмака». Кичински в интервью рассказал, что «ремейк, за который отвечает студия Fool’s Theory, а мы осуществляем творческий контроль, будет основываться на технологиях проекта Polaris — то есть можно вывести порядок их выхода».

Напомним, ранее CD Projekt RED сообщала о планах выпустить трилогию, первой частью которой станет проект Polaris, за 6 лет.