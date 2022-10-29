. Ромашов решил удалить блог из-за недалёких людей
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Ромашов решил удалить блог из-за недалёких людей

Ромашов решил удалить блог из-за недалёких людей
Женя Ромашов, который является бывшим участником Дом-2, решил избавиться от негатива в своей жизни довольно оригинальным способом: он просто удалил блог. В один момент бывшему участнику Дом-2 просто надоел негатив в сети и он решил удалить свой блог. Его банально выведи из себя комментарии недалёких людей, которые писали, что рядом с ним Анастасия Бигрина страдает. Они были уверены, что он плохо к ней относится. Бывший участник недоволен тем, что в социальной сети, которая официально запрещена на территории России, фанаты сделали вывод о состоянии Насти по паре сторис.

Как-то раз они ехали с друзьями в машине, где Женя приобнял свою знакомую, но в комментариях разгорелись скандал, после которого сделали вывод: слезы Насти Бигриной и её эмоциональное выгорание связаны с тем, что Ромашов — бесчувственный. Самому Жене надоело постоянно оправдываться за всё свои действия, поэтому он и решил удалить социальную сеть, чтобы больше не делиться кадрами из своей жизни. По крайней мере, сейчас. Он уверяет, что устал от окружения недалёких людей, которые считают, что им с Настей необходимо постоянно что-то доказывать...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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