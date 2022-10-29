. Ромашов решил удалить блог из-за недалёких людей

Вадим Карасев

В один момент бывшему участнику Дом-2 просто надоел негатив в сети и он решил удалить свой блог. Его банально выведи из себя комментарии недалёких людей, которые писали, что рядом с ним Анастасия Бигрина страдает. Они были уверены, что он плохо к ней относится. Бывший участник недоволен тем, что в социальной сети, которая официально запрещена на территории России, фанаты сделали вывод о состоянии Насти по паре сторис.Как-то раз они ехали с друзьями в машине, где Женя приобнял свою знакомую, но в комментариях разгорелись скандал, после которого сделали вывод: слезы Насти Бигриной и её эмоциональное выгорание связаны с тем, что Ромашов — бесчувственный. Самому Жене надоело постоянно оправдываться за всё свои действия, поэтому он и решил удалить социальную сеть, чтобы больше не делиться кадрами из своей жизни. По крайней мере, сейчас. Он уверяет, что устал от окружения недалёких людей, которые считают, что им с Настей необходимо постоянно что-то доказывать...