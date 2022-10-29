. Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России

Вадим Карасев

Роскомнадзор: блокировка доступа к Telegram на территории России исключена

Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена. Об этом сообщил Роскомнадзор, передает РИА Новости.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me по требованию Генеральной прокуратуры. Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Требование Генпрокуратуры поступило 29 октября.