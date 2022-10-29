. Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерно

Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерно

Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерноГлава Минсельхоза Патрушев заявил о готовности России полностью заместить украинское зерно

С учетом высокого урожая 2022 года Москва готова полностью заместить украинское зерно и производить поставки всем желающим государствам по приемлемым ценам. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сообщает в субботу, 29 октября, РИА Новости.

«В текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 миллионов тонн», — уточнил глава Минсельхоза России.

Ранее 29 октября Министерство обороны заявило о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Военное ведомство указало на причастность к нападению Великобритании, назвав его террористическим актом. Также было отмечено, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«В богатстве и в бедности…»: какие привычки разрушают даже самые крепкие браки
«В богатстве и в бедности…»: какие привычки разрушают даже самые
Главреда SOTA объявили в розыск
Главреда SOTA объявили в розыск
В ООН прокомментировали решение России о приостановке участия в зерновой сделке
В ООН прокомментировали решение России о приостановке участия в
Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерно
Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерно
Китаю напомнили об обещании защитить Украину от ядерного удара
Китаю напомнили об обещании защитить Украину от ядерного удара
По мнению Черкасова, вслед за Дубровским с проекта уйдут Салибеков и Грант
По мнению Черкасова, вслед за Дубровским с проекта уйдут Салибеков и
Родители Шамана отдавали последнее ради его карьеры
Родители Шамана отдавали последнее ради его карьеры
Любовь Успенская хочет заняться своей грудью
Любовь Успенская хочет заняться своей грудью
За Ксению Собчак вступился Венедиктов*
За Ксению Собчак вступился Венедиктов*
Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим
Яна Поплавская зарегистрировала брак с молодым радиоведущим
Алла Пугачева скрывает свое облысение
Алла Пугачева скрывает свое облысение
По слухам, мама Ксении Собчак подала в отставку с большого поста в РФ
По слухам, мама Ксении Собчак подала в отставку с большого поста в РФ

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Выбираем качественные покрышки б/у
Выбираем качественные покрышки б/у
Старший сын Ильи Авербуха, возможно, заменит Милохина в «Ледниковом периоде»
Старший сын Ильи Авербуха, возможно, заменит Милохина в «Ледниковом
В России назвали конечную цель спецоперации на Украине
В России назвали конечную цель спецоперации на Украине

Еще по теме

Ткачев рассказал, как может вырасти урожай зерновых в России к 2030 году
Минсельхоз в этом сезоне ожидает экспорт зерна из РФ на уровне 35 млн тонн
Зерновой рекорд России: такого урожая давно не было
Минсельхоз: Экспорт российской пшеницы вырос почти на четверть