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Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР

Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНРПредставитель ЛНР Мирошник: российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной

Российские войска отбили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал он. Мирошник заявил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери».

Кроме того, по его словам, жители Кременной рассказывали о перестрелках в стороне Белогоровки и Северска. Теперь, добавил он, фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подразделения Народной милиции республики и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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