. Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери. Аналогичный - у Тириона из "Игры престолов"

Вадим Карасев

32-летняя Женя Огурцова в прошлом году стала матерью во второй раз. Звезда впоследствии призналась, что родила особенного ребенка. Лишь сейчас певица раскрыла семейную тайну, рассказав о диагнозе своей девочки.

Прославившаяся в нулевые годы благодаря своему участию в подростковой группе "Ранетки" Женя Огурцова накануне опубликовала фото, на котором позирует с годовалой дочерью.

Певица принарядила девочку - на голове ребенка можно увидеть огромный бант. Но самое любопытное - хэштег, которым знаменитость сопроводила фото.

"#ахондроплазия" - написала Женя Огурцова. Тем самым звезда "Ранеток" раскрыла диагноз своего ребенка.

Как выяснилось, дочь Огурцовой страдает от того же заболевания, что и Питер Динклэйдж, сыгравший в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера. Недуг обнаружили у актера еще в раннем детстве.

Ахондроплазия — это редкое генетическое заболевание костей. Наследственное заболевание приводит к карликовости за счет недоразвития длинных костей.

У дочери звезды "Ранеток" нашли жидкость в голове

Женя Огурцова уже давно давала понять поклонникам, что у ее годовалой дочери есть серьезные проблемы со здоровьем.

По словам артистки, у Евы оформлена инвалидность сразу до 18 лет. Несмотря на все, звезда старается сделать для дочери все возможное, чтобы помочь.



Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце!