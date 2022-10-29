Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери. Аналогичный - у Тириона из "Игры престолов"
32-летняя Женя Огурцова в прошлом году стала матерью во второй раз. Звезда впоследствии призналась, что родила особенного ребенка. Лишь сейчас певица раскрыла семейную тайну, рассказав о диагнозе своей девочки.
Прославившаяся в нулевые годы благодаря своему участию в подростковой группе "Ранетки" Женя Огурцова накануне опубликовала фото, на котором позирует с годовалой дочерью.
Певица принарядила девочку - на голове ребенка можно увидеть огромный бант. Но самое любопытное - хэштег, которым знаменитость сопроводила фото.
"#ахондроплазия" - написала Женя Огурцова. Тем самым звезда "Ранеток" раскрыла диагноз своего ребенка.
Как выяснилось, дочь Огурцовой страдает от того же заболевания, что и Питер Динклэйдж, сыгравший в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера. Недуг обнаружили у актера еще в раннем детстве.
Ахондроплазия — это редкое генетическое заболевание костей. Наследственное заболевание приводит к карликовости за счет недоразвития длинных костей.
У дочери звезды "Ранеток" нашли жидкость в голове
Женя Огурцова уже давно давала понять поклонникам, что у ее годовалой дочери есть серьезные проблемы со здоровьем.
По словам артистки, у Евы оформлена инвалидность сразу до 18 лет. Несмотря на все, звезда старается сделать для дочери все возможное, чтобы помочь.