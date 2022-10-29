. Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона

Вадим Карасев

Счастья в любви достоин каждый человек. Люди, рожденные в год Дракона, заслуживают успеха на этом поприще. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о нескольких полезных секретах и советах, которые помогут Драконам найти вторую половинку и создать очень крепкие отношения.

В любви очень важным является закон притяжения. Драконы часто не верят в себя, что выходит им боком. Чтобы быстрее найти свое счастье, им стоит воспользоваться девятью способами, основанными на этом законе. Всем, кто был рожден в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 году, не стоит также забывать о том, что написано далее.

Нужно устанавливать правила

Драконы часто идут навстречу людям, позволяя им делать то, что хочется. Драконы умеют прощать и пользуются своим навыком, но важно также устанавливать правила, которые человеку нарушать не позволено. Об этих правилах в максимально мягкой форме лучше сказать в самом начале отношений. Это позволит избежать разочарований и проблем в будущем.

В случае с Драконами противоположности не притягиваются

Наверняка вы слышали много раз фразу о том, что противоположности притягиваются. Так вот, это не всегда так. В случае с Драконами это почти всегда является ложным заявлением. Драконам очень нужен человек, с которым им будет комфортно и спокойно — такой же, как они сами. Чем больше потенциальная вторая половинка будет похожа на самих Драконов в плане привычек, глобальных целей и образа жизни, тем лучше. В таких условиях создать крепкую любовь будет куда проще.

Не нужно терпеть

И снова поговорим про умение Драконов прощать. Если они будут терпеть унижения и предательства, великодушно прощая свою вторую половинку, отношения быстро превратятся в токсичные. Драконам нельзя позволять манипулировать собой. Почти всегда они это и делают, ведь они крайне мудры, но порой позволяют чувствам брать бразды правления, что является критической ошибкой.

Не стоит ревновать

Если большинство людей наносит вред второй половинке своей ревностью, то Драконы наносят время себе. Они ревную, но не говорят об этом. Они переживают о том, что любимый человек может от них отвернуться, но не рассказывают о своих опасениях. Психологи и эксперты в области биоэнергетики рекомендуют не бояться говорить об этом спокойно. Если любимый человек действительно любит, он выслушает и сделает все возможное, чтобы не травмировать психику Дракона.

Не стоит бояться демонстрации своей слабости

Драконы почему-то думают, что им нельзя быть слабыми. Они всеми возможными способами пытаются доказать всем вокруг, что они сильны телом и духом. Это очень негативно отражается на их энергетике и настроении, ведь быть сильными и продуктивными всегда не получается. В особенности осторожными стоит быть представителям сильного пола, так как они не принимают слабость вообще. Это может надломить их психику и самооценку, что в любви будет иметь максимально негативные последствия.