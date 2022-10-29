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Сооснователя «Диссернета» объявили в розыск

Сооснователя «Диссернета» объявили в розыскМВД объявило сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина в розыск по уголовной статье

Сооснователя проекта «Диссернет», физика и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства. Другие подробности не приводятся.

В августе стало известно, что полиция задержала Заякина. Против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Отмечалось, что физику вменяют перевод 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Как уточняет ТАСС, Басманный суд Москвы избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему воспрещается выходить за пределы своего жилья без письменного разрешения следователя с 8 часов вечера до 8 часов утра, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту. Помимо того, Заякину запретили общаться с кем-либо кроме близких родственников без письменного разрешения следователя.

«Диссернет» — проект, в который входят ученые из России и других стран, а также журналисты и волонтеры, занимающиеся общественной экспертизой кандидатских и докторских диссертаций. Сообщество позиционирует себя как борца с плагиатом в научной среде.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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