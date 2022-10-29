. Сотрудников Twitter призвали распечатать копии кода во избежание увольнения

Вадим Карасев

New York Times: сотрудников Twitter призвали распечатать код для доказательства их работы

Сотрудников соцсети Twitter призвали распечатать копии созданного ими кода в случае, если потребуется предоставить доказательства их работы. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«На фоне опасений увольнений некоторым работникам Twitter дали указание распечатать копии недавно написанного ими кода в качестве возможного доказательства их работы», — говорится в статье. Об этом изданию заявили два человека, знакомые с ситуацией. При этом три сотрудника Twitter сообщили журналистам, что не получают никакие уведомления от компании и полагаются на информацию в новостях.

Кроме того, как в разговоре с NYT отметили информированные источники, Twitter прибег к «заморозке кода», чтобы предотвратить добавление изменений в приложение.

28 октября сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил Twitter. Прежнее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Помимо того, как заявило Bloomberg, Twitter начал сокращать сотрудников после приобретения соцсети Маском.

Перед этим предприниматель объяснил покупку компании желанием помочь человечеству. Он также понадеялся, что в будущем Twitter станет самой уважаемой рекламной площадкой в мире.