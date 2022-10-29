. Стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсоне из HIMARS

Вадим Карасев

Экстренные службы Херсона сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста из РСЗО HIMARS

Стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что в 21:13 было выпущено 12 ракет, три из них упали в районе моста, девять были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, заявили в экстренных службах.

Ранее, 21 октября, ВСУ обстреляли переправу в районе Антоновского моста в Херсоне. В результате погибли два человека, десять пострадали. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна достигла цели.

