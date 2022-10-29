. Сын Повалий прошелся по Алле Пугачевой
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Сын Повалий прошелся по Алле Пугачевой

Сын Повалий прошелся по Алле Пугачевой
Молодой человек считает, что певица Алла Пугачева давно вышла в тираж. Около месяца назад музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отзывался о сыне Таисии Повалий Денисе, который якобы отрекся от знаменитой мамы. Наследник звезды ответил Соседову. Соседов не стал церемониться и назвал Дениса несчастным зомбированным мальчиком, недостойным своей матери. Сын 57-летней артистки возмущен такими словами в свой адрес. «Это так грустно, товарищ Соседов. А раньше, помню, он боготворил Аллу Борисовну. Теперь, наверное, с финансами стало полегче. Ладно, больше не хочу копаться в грязном белье», сказал Денис. И действительно, Сергей Соседов в последние годы нелестно отзывается об Алле Пугачевой и считает, что певицу не ждет ничего хорошего.
«Что обсуждать бредни маразматички? Если бы это было мнение авторитетного и достойного человека, то ладно. А обсуждать вышедшую в тираж старуху, давно брызжущую ядом на всех и вся, просто бессмысленно. У Пугачевой давно нет армии поклонников! Остались там только какие-то осколки фан-клубов. Армия фанатов была когда-то давно, сейчас уже нет ничего, многие ушли в мир иной, а другие состарились вместе с ней», — сетовал музыкальный критик недавно. Что касается Таисии Николаевны, то к ней критик более благосклонен. «Таисия — очень хорошая артистка. Эстрадная певица высокого уровня. У нее потрясающий вкус. Она никогда не гналась за модой. При этом Тая будет востребована всегда: вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего говорит об ее уме. Она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек, который благодарен России», — восхищался он певицей «Prozvezd». Напомним, Повалий приняла решение строить карьеру в России, так как власти родной Украины признали ее предательницей и внесли в санкционный список.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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