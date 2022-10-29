. Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына Петросяна в его детской комнате
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Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына Петросяна в его детской комнате

Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына Петросяна в его детской комнате
Директор театра эстрадных миниатюр  Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась забавным фото сына Вагана. 77-летний Евгений Петросян и его 33-летняя супруга Татьяна Брухунова души не чают в сыне Вагане. Молодая жена юмориста пока не показала лицо двухлетнего наследника в анфас, зато стала частенько радовать поклонников в соцсети его снимками в профиль. На новом фото Татьяна запечатлела Вагана в детской комнате. Мальчик надел игрушечные очки и удобно расположился на полу с книгами.
Напомним, Петросян женился на своей помощнице в декабре 2019 года. До этого юморист около 33 лет прожил с Еленой Степаненко. Развод пары сопровождался скандалом и долгой дележкой имущества. Недавно Брухунова призналась, что беременность далась ей нелегко. Татьяна не стала вдаваться в детали, но отметила, что ее путь к материнству был долгим и сопровождался серьезными сложностями.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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