. Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына Петросяна в его детской комнате

Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась забавным фото сына Вагана. 77-летний Евгений Петросян и его 33-летняя супруга Татьяна Брухунова души не чают в сыне Вагане. Молодая жена юмориста пока не показала лицо двухлетнего наследника в анфас, зато стала частенько радовать поклонников в соцсети его снимками в профиль. На новом фото Татьяна запечатлела Вагана в детской комнате. Мальчик надел игрушечные очки и удобно расположился на полу с книгами.Напомним, Петросян женился на своей помощнице в декабре 2019 года. До этого юморист около 33 лет прожил с Еленой Степаненко. Развод пары сопровождался скандалом и долгой дележкой имущества. Недавно Брухунова призналась, что беременность далась ей нелегко. Татьяна не стала вдаваться в детали, но отметила, что ее путь к материнству был долгим и сопровождался серьезными сложностями.