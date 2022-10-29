. У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров
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У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров

У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров
Ведущая и журналистка Ксения Собчак скоро вернется, уверен скандальный журналист. Звезда сбежала из страны, перейдя пешком белорусско-литовскую границу. Причиной стало уголовное дело, которое завели по статье о вымогательстве на ее подчиненных, фигурировала среди подозреваемых и сама светская львица. Бегство Собчак стало возможно благодаря израильскому гражданству, неожиданно имеющемуся у блондинки. Хотя она его тщательно скрывала и отнекивалась. Накануне из подозреваемых Собчак исключили, и звезда могла бы выдохнуть свободно. А каким будет ее камбэк, уже спрогнозировал журналист Михаил Шахназаров. Он написал об этом в своем «Телеграм».
«Скоро вернется в Россию. За извинениями. Еще и встретят с почестями», - убежден журналист. Шахназаров припомнил, к слову, что Собчак с еврейским паспортом, между прочим, исповедует православие. А «по решению Верховного суда Израиля репатриация евреев, добровольно исповедующих христианство, запрещена». Так что, возвращение беглянки состоится, скорее, по религиозным мотивам.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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