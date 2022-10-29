. Управление с геймпада в Age of Empires 2 Definitive Edition показали в новом видео
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Управление с геймпада в Age of Empires 2 Definitive Edition показали в новом видео

Управление с геймпада в Age of Empires 2 Definitive Edition показали в новом видео


На этой неделе состоялся громкий анонс — компания Microsoft объявила, что серия Age of Empires вскоре доберется до приставок Xbox. Первая игра серии, которая будет выпущена, это Age of Empires 2 Definitive Edition. Проект станет доступен уже 31 января 2023 года, но полноценно его геймплей в трейлере-анонсе не показали.

Новые детали про Age of Empires 2 Definitive Edition для Xbox

Однако в еженедельном подкасте Майора Нельсона геймплейная демонстрация Age of Empires 2 Definitive Edition на Xbox состоялась. Ниже можно посмотреть на несколько скриншотов из видео, которые демонстрируют управление в игре с геймпада.



Сам же отрывок видео, в котором показывается полноценный геймплей Age of Empires 2 Definitive Edition на приставках Xbox, представлен в ролике ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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