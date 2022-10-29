. «В богатстве и в бедности…»: какие привычки разрушают даже самые крепкие браки
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«В богатстве и в бедности…»: какие привычки разрушают даже самые крепкие браки

«В богатстве и в бедности…»: какие привычки разрушают даже самые крепкие браки

Красивые свадебные клятвы — это трогательно и торжественно, но не всегда реалистично. Ни одному человеку не дано знать наперед, какие преграды и испытания заставят его свернуть с выбранного пути. Особенно если не уметь грамотно выстраивать финансовые отношения, скрывать свои доходы и не говорить о проблемах вслух. Сертифицированный психолог и коуч Пеги Бердик поможет определить, какие привычки разрушают даже самые крепкие браки.

Деньги — камень преткновения в отношениях многих семей

Поначалу, на этапе романтических встреч, может показаться, что деньги никогда не станут центральной темой двух любящих сердец. Как-то глупо и странно обсуждать заранее семейный бюджет, планировать его и делить.

Но подумайте, как часто уже в первый год семейной жизни, особенно если появляется малыш, муж и жена вынуждены обсуждать вопрос заработка и распределения бюджета. Если взгляды молодоженов сошлись, то это чудесно, но чаще деньги становятся причиной первого конфликта.


В сказках богатый принц спасает бедную девушку, которая любит его не за то, что он богат, а за его качества. Им обоим не важен социальный статус друг друга. Но так ли часто этот сценарий реализуется на практике?

Именно потому коуч советует обратить внимание на 4 самые распространенные причины распада даже самых крепких семей. Избежав их, люди только выиграют от вступления в брак, потому что обеспечат себе надежный материальный тыл. А это, в свою очередь, создает ощущение безопасности и высвобождает энергию для романтики.

Какие привычки разрушают даже самые крепкие браки

Секреты о деньгах внутри пары

Любые секреты, в том числе о доходах и расходах — это подрыв базовой составляющей счастливого брака, доверия. Если лишиться его, то спасти отношения будет сложно. Даже если человек исправился, память о его нечестности, о том, что когда-то он прятал часть зарплаты, будет стоять между парой невидимым призраком будущего развода.

Избегание темы финансов

На этапе встреч и даже совместного проживания до заключения брака часто не принято говорить о будущем семейном бюджете. Это в корне неверное решение. Вопрос сам по себе не решится и никуда не уйдет. Избегание, игнорирование — это откладывание проблемы на потом.

Стоит ли ждать счастья в семейной жизни, если до момента бракосочетания люди не успели договориться о принципиально важных вещах? Пускай все самые неприятные темы будут обговорены тогда, когда есть пути для отхода и вы действительно по уши влюблены друг в друга.

Избегание ответственности

Даже зрелые люди редко любят брать на себя финансовую ответственность. Но это ведет к большим проблемам. Долги, которые тянутся из прошлого, не должны быть тайной, которую вы скрываете от своей второй половинки. Ответственное поведение — это честность, справедливое распределение финансов и финансовых обязательств.


Отсутствие контроля над семейным бюджетом

Как только улягутся первые эмоции после свадьбы, сядьте и спланируйте общий бюджет. Привычки, которые каждый имел до свадьбы, могут стать причинами раздора, особенно если не говорить открыто о том, что не нравится. Очень важно найти компромисс, договориться, кто, на что и сколько будет тратить денег. Недоговаривание может отравить отношения изнутри, отдались вас с супругом друг от друга.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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