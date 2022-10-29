. В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условии

Вадим Карасев

В ЕС допустили разморозку 300 млрд евро резервов РФ после начала восстановления Украины

Замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить тогда, когда начнется восстановление Украины при участии России. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его цитирует ТАСС.

Представитель объединения указал, что до указанного срока резервы Москвы можно сохранять в качестве гарантии. Рейндерс добавил, что Киев планирует использовать упомянутые средства для восстановления.

«С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 миллиардов евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — предложил еврокомиссар.

Рейндерс также уточнил, что Брюссель с помощью санкций заморозил имущество 90 человек, более 17 миллиардов евро в семи странах, при этом 2,2 миллиарда из упомянутой суммы приходятся на Германию.

Ранее в Кремле заверили, что будут искать варианты для защиты собственных международных активов и бороться с конфискацией активов в пользу Украины.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — уточнял министр.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.