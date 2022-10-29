. В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условии

В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условии

В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условииВ ЕС допустили разморозку 300 млрд евро резервов РФ после начала восстановления Украины

Замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить тогда, когда начнется восстановление Украины при участии России. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его цитирует ТАСС.

Представитель объединения указал, что до указанного срока резервы Москвы можно сохранять в качестве гарантии. Рейндерс добавил, что Киев планирует использовать упомянутые средства для восстановления.

«С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 миллиардов евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — предложил еврокомиссар.

Рейндерс также уточнил, что Брюссель с помощью санкций заморозил имущество 90 человек, более 17 миллиардов евро в семи странах, при этом 2,2 миллиарда из упомянутой суммы приходятся на Германию.

Ранее в Кремле заверили, что будут искать варианты для защиты собственных международных активов и бороться с конфискацией активов в пользу Украины.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — уточнял министр.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сооснователя «Диссернета» объявили в розыск
Сооснователя «Диссернета» объявили в розыск
В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условии
В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном
«Дом дракона» обошел спецэпизод «Гарри Поттера» по просмотрам
«Дом дракона» обошел спецэпизод «Гарри Поттера» по просмотрам
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой войны
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей
Напоминаем: последние выходные для этих 8 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 8 игр из Game Pass
Классный рисунок вместо обоев на стене
Классный рисунок вместо обоев на стене
В Запорожье ликвидировали группу воевавших на стороне ВСУ чеченских боевиков
В Запорожье ликвидировали группу воевавших на стороне ВСУ чеченских
Великобритания сократит помощь другим странам
Великобритания сократит помощь другим странам
Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке
Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке
Усталость у Овнов, успех у Дев: гороскоп для всех знаков зодиака на Хэллоуин
Усталость у Овнов, успех у Дев: гороскоп для всех знаков зодиака на
Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox
Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox
Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона
Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона

Топ на сегодня

Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной палате
Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного оказалось фейком
Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в агитбригады
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в

Еще по теме

Золотовалютные резервы России сократились на три миллиарда долларов
Порошенко заявил о росте резервов Украины за время войны
Франция, Бельгия, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активов в ЕС
Золотовалютные резервы России резко сократились из-за падения цен на золото