. В МИД заявили, что участие в «зерновой сделке» приостановлено на неопределенный срок
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В МИД заявили, что участие в «зерновой сделке» приостановлено на неопределенный срок

В МИД заявили, что участие в «зерновой сделке» приостановлено на неопределенный срок

Участие Москвы в «зерновой сделке» приостановлено на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на его сайте.

Как сообщала «Парламентская газета», утром 29 октября ВМС Украины совершили террористическую атаку на корабли Черноморского флота (ЧФ) и гражданские суда, находящиеся на внешнем и внутреннем рейдах в Севастопольской бухте, нападение было отражено. При атаке на корабли ЧФ были использованы 16 дронов, все они уничтожены. Подготовкой нападения руководили британские специалисты. Попавшие под атаку корабли ЧФ были задействованы в обеспечении безопасности коридора в рамках «продовольственной сделки» по вывозу зерна из украинских портов.

«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Указания об этом были даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

В МИД подчеркнули, что авиационный и морской удары были нанесены по инфраструктуре и кораблям ЧФ под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «зерновой сделки». 

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По материалам: pnp.ru

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