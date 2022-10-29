. В Минобороны рассказали о возвращении из украинского плена 50 российских военных

В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории 29 октября возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Он добавил, что освобожденных военных доставят в Москву самолетами ВКС РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметил Конашенков.

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