. В Минобороны сообщили, что Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь

В террористической атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь участвовали девять беспилотных летательных и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Как сообщала «Парламентская газета», около 4:30 утра Черноморский флот подвергся массированной атаке украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Городские системы ПВО работали в течение нескольких часов. Все атаки были отражены, а беспилотники сбиты. Никто не пострадал. Однако в городе временно сейчас не ходят катера и паромы.

«В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», — рассказал Конашенков.

По его словам, при отражении атаки Черноморский флот при помощи корабельного оружия и морской авиации уничтожил четыре морских беспилотных аппарата и еще три аппарата — на внутреннем рейде.

В ходе атаки незначительное повреждение зафиксировано у морского тральщика «Иван Голубец», а также у боносетевого заграждения в бухте Южная.

Конашенков подчеркнул, что попавшие под удар корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках «продовольственной сделки» по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Подготовкой данного теракта и обучением военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, которые в нем участвовали, руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, отметил официальный представитель военного ведомства.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — добавил он.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев призвал севастопольцев не сообщать в интернете об увиденном или услышанном в связи с происшествием и не выкладывать никаких видео, так как подобные данные могут представлять интерес для украинских военных и позволят им понять, как выстроена защита города.