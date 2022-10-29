. В ООН прокомментировали решение России о приостановке участия в зерновой сделке

Вадим Карасев

ООН заявила о контактах с Россией в связи с приостановкой ее участия в зерновой сделке

ООН поддерживает контакты с Россией в связи с приостановкой ее участия в зерновой сделке. Об этом в субботу, 29 октября, корреспонденту «Ленты.ру» сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — сказал он.