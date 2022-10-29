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В России назвали конечную цель спецоперации на Украине

В России назвали конечную цель спецоперации на УкраинеГлава парламента Крыма Константинов: СВО должна завершиться с освобождением Киева и Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет» назвал конечную цель спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что специальная военная операция (СВО) должна завершиться с освобождением Одессы и Киева. «Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет», — заявил он.

Константинов добавил, что освобождение Киева и Одессы является очень символичным актом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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