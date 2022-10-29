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В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу

В США попросили объяснить причину отправки войск в ЕвропуПодполковник армии США Дэвис попросил Белый дом объяснить отправку войск в Европу

Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье для 19FortyFive обратился к Вашингтону с просьбой объяснить причину наращивания сил НАТО во главе с Соединенными Штатами в восточной Европе и размещения войск рядом с Украиной.

Дэвис напомнил, что глава Белого Дома Джо Байден заявлял, что США не намерены отправлять американские войска для участия в российско-украинском конфликте, однако Штаты разместили сто тысяч солдат на территории восточной Европы. Кроме того, в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.

«Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу: зачем это все?» — задается вопрос военный, подчеркнув, что участие США в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности.

Ранее Дэвис неоднократно призывал власти США не принимать участие в конфликте Москвы и Киева. В частности, в одной из своих статей он указал, что Вашингтону следует начать игнорировать интересы украинского президента Владимира Зеленского, поскольку Соединенные Штаты рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ.

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По материалам: lenta.ru

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