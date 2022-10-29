. В США предупредили о последствиях поддержки Украины

Вадим Карасев

Foreign Affairs: поддержка Киева со стороны США приведет к разрушению глобальной экономики

Поддержка Киева со стороны Вашингтона ударит по Соединенным Штатам и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Отмечается, что наиболее важные торговые партнеры и союзники США в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители. По данным издания, администрация президента США Джо Байдена «предпринимает мало шагов» для урегулирования ситуации на Украине.

«Мантра Вашингтона состоит в том, чтобы поддерживать Киев “столько, сколько потребуется” и исключить, по крайней мере пока, практические шаги в направлении дипломатии», — заявил автор.

Также отмечается, что конфликт на Украине ударит и по самим Соединенным Штатам, «отнимая военные и финансовые ресурсы». Автор считает, что это уменьшит способность американской стороны «уделять приоритетное внимание долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем».

В материале также говорится, что действия властей Соединенных Штатов способствуют« глубокому замораживанию американо-российских отношений». Журналист пишет, что это потенциально ставит под угрозу сотрудничество между США и Россией «по вопросам глобальной важности, таким как контроль над вооружениями».

Ранее эфире Fox News журналист рассказал и о цели использования Украины со стороны Демократической партии США. По его мнению, это делается лишь для достижения внутриполитических амбиций. «Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, недемократическая, до демократии ей очень далеко», — добавил Карлсон.