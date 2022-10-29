. В Запорожье ликвидировали группу воевавших на стороне ВСУ чеченских боевиков
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В Запорожье ликвидировали группу воевавших на стороне ВСУ чеченских боевиков

В Запорожье ликвидировали группу воевавших на стороне ВСУ чеченских боевиковРогов: в Запорожье ликвидирована группа чеченских боевиков, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожье ликвидирована группа чеченских боевиков, воевавших на стороне украинских войск. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — заявил Рогов.

По его словам, среди наемников в Запорожье замечено большое число представителей Польши и Грузии.

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение депутата Госдумы Делимханова к сторонникам концепции «чеченского государства Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) на Украине. Он призвал их «хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения». По словам главы Чечни, российские войска встретят их «от Лисичанска до Херсона».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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