. Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке

Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке«КП»: Верку Сердючку накажут штрафом за исполнение песни на русском языке во Львове

Украинского певца Андрея Данилко, выступающего под женским псевдонимом Верка Сердючка, могут наказать за исполнение песни на русском языке во Львове — ему грозит штраф. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На частном мероприятии певец спел песню «Я не поняла» на русском языке. Отмечается, что еще в сентябре 2018 года во Львовской области ввели полный запрет на русский язык. В частности — запрет на использование «любого русскоязычного культурного продукта».

Председатель депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослав Шеремет заявил, что на ближайшем заседании специальной комиссии областного совета это нарушение будет рассмотрено, отмечает газета. За нарушение запрета Верке Сердючке грозит штраф.

«Будем рассматривать это на комиссии, такие вещи во Львове должны быть невозможными. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили», — рассказал он.

Ранее Андрей Данилко отреагировал на просьбу артистки Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Он заявил, что его не удивляет желание исполнительницы стать иногаентом: «Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Великобритания сократит помощь другим странам
Великобритания сократит помощь другим странам
Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке
Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке
Усталость у Овнов, успех у Дев: гороскоп для всех знаков зодиака на Хэллоуин
Усталость у Овнов, успех у Дев: гороскоп для всех знаков зодиака на
Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox
Games With Gold за ноябрь: 2 игры раздадут бесплатно на Xbox
Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона
Секреты счастливой любви для рожденных в год Дракона
Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний хрен
Эффективные способы укрепления иммунитета: как приготовить домашний
В США предупредили о последствиях поддержки Украины
В США предупредили о последствиях поддержки Украины
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Иран отверг обвиения в отправке оружия другим странам
Иран отверг обвиения в отправке оружия другим странам
К релизу Call of Duty: Modern Warfare II опубликовали новый трейлер
К релизу Call of Duty: Modern Warfare II опубликовали новый трейлер
Победительница конкурса "Краса России-2022" Дарья Луконькина (16 фото)
Победительница конкурса "Краса России-2022" Дарья
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России

Топ на сегодня

Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной палате
Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое право на существование
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного оказалось фейком
Видео с празднованием получения авто на могиле мобилизованного

Еще по теме

Во Львовской области запретили произведения на русском языке
Мэр Риги был оштрафован за русский язык
Публично использовать произведения на русском языке запретили во Львове
Симоньян не исключила возможности вещания RT на русском языке