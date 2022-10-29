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Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республик

Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республикБывший боец Чупра из ЛНР рассказал о разнице в содержании пленных Украины и Донбасса

Во время обменов пленными с Украиной заметна разница в содержании и обращении сторон с военными. Своим сравнением с РИА Новости поделился вернувшийся из украинского плена боец Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Александр Чупра.

По его словам, во время обмена он обратил внимание на то, что украинские военнопленные были одета в куртки, спортивные костюмы, обуты, а то время как пленные из республик Донбасса «кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны, в основном в футболках были, а было уже холодно».

Бывший военнопленный заявил, что перед отправкой на обмен пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом. При этом нормально поесть они смогли только уже после обмена, их одели, обули и оказали медицинскую помощь, взяли кровь на анализы, рассказал он.

Военный также рассказал, что украинские силовики пытали его ножом, натравливали на пленных собаку, чтобы повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.

26 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В ходе нового обмена украинская сторона получила тело одного из убитых иностранных наемников.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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