. Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах

Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах

Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозахЧлен совета администрации Запорожья Рогов заявил, что сотрудники ЗАЭС получают угрозы

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) регулярно получают угрозы со стороны Украины. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

По словам Рогова, угрозы сотрудникам звучат даже от представителей компании «Энергоатом». Он связал угрозы с перезаключением сотрудниками ЗАЭС трудовых договоров.

«Они просто бесятся, что ничего сделать не могут», — объяснил ситуацию Рогов. Он предположил, что станция стала для Киева «бельмом в глазу».

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с 28 февраля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери. Аналогичный - у Тириона из "Игры престолов"
Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери.
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление Dark Skies
Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление
В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу
В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу
Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий на 30 октября 2022 года
Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Ксения Собчак бросила сына на родственников
Ксения Собчак бросила сына на родственников
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в Женеве
Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Электрика за 20 тысяч
Электрика за 20 тысяч
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев

Еще по теме

В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС
Российские средства ПВО отразили новый удар по Запорожской АЭС
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал поездку в Россию