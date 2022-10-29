. За Ксению Собчак вступился Венедиктов*

Ведущая и журналистка Ксения Собчак никого не обманывала, уверен историк. Вчера власти Литвы сообщили о наличии у Ксении Собчак израильского паспорта. Новый документ позволил журналистке беспрепятственно пересечь белорусско-литовскую границу. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022. В распоряжении Тины Канделаки оказались скрины новых документов бывшей подруги. Опубликовав их, журналистка напомнила прошлые высказывания Собчак. Напомним, с прошлого года ты отрицала у себя наличие израильского паспорта. «Нахожусь в районе Рублево-успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла», — писала Ксения в ответ на слухи о втором паспорте. Алексей Венедиктов вступился за уехавшую Собчак. Опальный журналист считает, что обвинения Тины в адрес телеведущей не обоснованы, ведь, та по сути, не говорила прямо.«Собчак уехала из-под уголовного обвинения, которое считает несправедливым и связанным с политической деятельностью. Таких сотни. В чем ее сейчас уличают? Во вранье. Она говорила в мае, что у нее нет израильского гражданства. Правильно? Вот сучка же, а! Соврала! Отвратительно, осудим за это. Но! Тина публикует ее израильский паспорт. Вижу, что он выдан 20 сентября этого года. То есть, когда она в мае говорила, что у нее нет израильского паспорта не обманывала. Значит историю с враньем должны убрать», — говорил он в интервью латвийским коллегам. А вот оппонента Собчак Сергея Шнурова Венедиктов готов осудить за новое кредо. Некоторые поклонники упрекают артиста в том, что тот променял свободу рок-звезды на сытую жизнь чиновника. «Отношение к Шнурову, конечно же, изменилось, но у меня не было случая с ним поговорить. Вижу его только по телевизору. Человек занимает позицию, которая мне неприятна. Я дружил с ним. Не понимаю, почему такой умный, внимательный, образованный человек, занимает такую позицию», — негодует журналист.